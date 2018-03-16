В Запорожье потерялось два рыбака

Инцидент произошел в поселке Малокатериновка. О случившимся спасателям сообщили родные пропавших. Оба мужчины - 50 и 25 лет вышли из дома около 7:30 утра 15 марта и до сих пор не вернулись. У одного из них был сотовый телефон, последняя связь с ними была установлена в два часа дня того же 15 марта.

На поиски пропавших рыбаков отправились 10 спасателей и 6 баркасов рыболовной артели. На одном из островов поисковой бригаде удалось обнаружить весло, резиновые бахилы и лодку. Вероятно, транспортное судно рыбалок утонуло и им пришлось добираться до острова вплавь, кто на чем мог.

Сейчас организовано две оперативные группы по поиску рыбаков по береговой линии от с. Верхняя Криница до с. Приморское. На самом участке возможного рыбачьего промысла работают водолазы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на водоемах в Украине с начала 2018 года погибли 70 человек.