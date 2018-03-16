В Германии столкнулись два трамвая, пострадали 43 человека - ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 43 человека. Как сообщает Der Tagesspiegel, в больницу увезли только одного человека, остальным оказали помощь на месте.

Вместе с тем пресс-служба транспортной компании Кельна KVB пояснила, что один из водителей, вероятно, был пьян. Если это правда, мы глубоко потрясены и выясним все обстоятельства. До сих пор таких вещей не было в KVB, - заявили в пресс-служба.

Спикер полиции Кельна подтвердил, что тест на алкоголь был положительным. Тем не менее, результат анализа крови все еще не готов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Киев-Чоп в Львовской области в четверг вечером, 15 марта, столкнулись две фуры. В результате аварии двое водителей и один пассажир были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23 часов в селе Малые Подлески.