07:58 16.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Доброполе в жилом доме прогремел взрыв, погиб мужчина

В Донецкой области в ночь на пятницу, 16 марта, прогремел взрыв.

В Доброполе в жилом доме прогремел взрыв, погиб мужчина

В городе Доброполе мужчина подорвал себя ручной гранатой. В результате инцидента он погиб на месте происшествия, а его жена получила травмы.

Как сообщает пресс-служба полиции области, на момент взрыва в квартире многоэтажного дома находился 23-летний мужчина и его бывшая жена. Скорая помощь увезла 30-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями ​​в больницу для медосмотра.

Вместе с тем полиция предполагает, что мужчина совершил самоубийство путем подрыва ручной гранаты, которую купил у местного жителя.

Правоохранители задержали продавца оружия и открыли уголовное дело с предварительной квалификацией по статье Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове в ночь на среду, 14 марта, на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв. Тут неизвестные бросили гранату. К счастью никто из людей не пострадал.


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