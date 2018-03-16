11:39 16.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Берегово разгромили авто с венгерскими номерами – ФОТО

На Закарпатье в городе Берегово, в ночь на пятницу, 16 марта неизвестные полностью разбили девять автомобилей с номерами Венгрии.

В Берегово разгромили авто с венгерскими номерами – ФОТО

Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net.

Согласно недавно полученным сведения, инцидент произошел во дворе пятиэтажки, возле улиц Шевченко и Корятовича. Всем машинам разбили лобовое или заднее стекло.

Кстати, объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.

К правоохранителям обратились возмущенные местные жители. Сейчас решается правовая квалификация инцидента.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столичном Соломенском суде пройдет разбирательство по делу повреждения автомобилей во время вынесения приговора мэру Одессы Геннадия Труханова.


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