13:58 16.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца

На горнолыжном курорте в Гудаури в результате аварии на подъемнике, пострадали два украинца.

В аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца

Об этом сообщает местное издание "Грузия онлайн".

Согласно недавно полученным сведениям, среди пострадавших в результате аварии на подъемнике оказались двое граждан Украины, трое россиян, а также гражданине Швеции и Грузии.

Также, в число пострадавших попала беременная женщина. Сейчас медики госпитализируют пострадавших и оказывают им неотложную помощь.

По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на горнолыжном курорте Грузии Гудаури сламался подьемник, в результае чего получили многочисленные травмы 10 человек.


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