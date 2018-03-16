В аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца

Об этом сообщает местное издание "Грузия онлайн".

Согласно недавно полученным сведениям, среди пострадавших в результате аварии на подъемнике оказались двое граждан Украины, трое россиян, а также гражданине Швеции и Грузии.

Также, в число пострадавших попала беременная женщина. Сейчас медики госпитализируют пострадавших и оказывают им неотложную помощь.

По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на горнолыжном курорте Грузии Гудаури сламался подьемник, в результае чего получили многочисленные травмы 10 человек.