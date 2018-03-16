09:41 16.03.2018 | Происшествия | Новости
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По всему Мадриду произошли массовые потасовки, есть пострадавшие – ФОТО

После смерти уличного торговца и полицейской погони жители Мадрида провели массовые беспорядки, в результате которых пострадали не менее 19 человек.

По всему Мадриду произошли массовые потасовки, есть пострадавшие – ФОТО

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Отмечается, что такое возмущение мадридцев вызвало преследование местной полицией уличного торговца, который был выходцем из Сенегала и умер от сердечной недостаточности.

Как утверждают очевидцы, когда полиция гналась за мужчиной он добежал до своего дома, однако упал возле входа и умер до прибытия медиков.

После инцидента на улицы города вышли около 200 протестующих, которые обвинили полицейских в смерти торговца. В знак протеста, активисты подожгли мусорные баки и припаркованные автомобили, бросали камни в витрины, громили остановки.

Позже беспорядки распространились из района Лавапьес дальше по Мадриду, а полиции пришлось применить резиновые пули.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Италию сотрясают массовы акции протестов в преддверии парламентских выборов. Сообщается, что итальянские граждане сильно обеспокоены будущим результатом выборов, так как большое влияние в стране имеют праворадикальные политические силы.


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