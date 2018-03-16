На трассе Киев-Чоп столкнулись две фуры, пострадали три человека - ФОТО

В результате аварии двое водителей и один пассажир были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23 часов в селе Малые Подлески.

По неизвестным пока причинам столкнулись грузовики Renault Premium под управлением 33-летнего жителя города Хмельницкий и DAF, которым управлял 56-летний житель Житомирской области.

Водитель Renault госпитализирован с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом лобной кости, ссадины лица. Его пассажира, 38-летнего жителя города Хмельницкий, увезли в больницу с закрытым переломом костей правой голени, открытой черепно мозговой травмой.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на Московском проспекте водитель трамвая не учел дорожные условия, после чего протаранил автомобиль Nissan. Водитель иномарки перед поворотом налево также не учел дорожную обстановку, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с трамваем 5-го маршрута, который двигался в попутном направлении.