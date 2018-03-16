20:53 16.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине за решетку попал городской глава - ФОТО

Львовская прокуратура довела до окончательного приговора суда дело одного из мэров, который три года назад попался на взятке. Об этом передает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

На Львовщине за решетку попал городской глава - ФОТО

Мужчину и его помощника приговорили к срокам 6,5 и 5,5  лет отбывание в отделенных местах за превышения полномочий с целью получения личной выгоды. Мэр занимался тем, что помогал "решать" вопросы с арендой коммунального имущества с последующим первоочередным правом выкупа.

Попался он летом 2015 года в помещении собственного кабинета, его же пособника полиция схватила, когда тот пытался покинуть здание городского совета. В ходе обыска было обнаружено 18 тыс гривен, которые поддельники получили от гражданского лица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутат Сумского горсовета попался на взятке. Политик попался на взятке в 4,5 тысяч долларов. 


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