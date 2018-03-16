На Львовщине за решетку попал городской глава - ФОТО

Мужчину и его помощника приговорили к срокам 6,5 и 5,5 лет отбывание в отделенных местах за превышения полномочий с целью получения личной выгоды. Мэр занимался тем, что помогал "решать" вопросы с арендой коммунального имущества с последующим первоочередным правом выкупа.

Попался он летом 2015 года в помещении собственного кабинета, его же пособника полиция схватила, когда тот пытался покинуть здание городского совета. В ходе обыска было обнаружено 18 тыс гривен, которые поддельники получили от гражданского лица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутат Сумского горсовета попался на взятке. Политик попался на взятке в 4,5 тысяч долларов.