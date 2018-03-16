На курорте Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 10 человек - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько гондол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.

По предварительным данным, на месте ЧП работали три экипажа спасателей и медиков, которые пострадавших перевезли в амбулаторию Гудаури. В настоящее время медики оценивают состояние всех пациентов как средне тяжелое.

"Удалось остановить канатку лишь через 1,5-2 минуты", - говорится в сообщении.

Согласно словам врачей, пострадавшие во время спуска получили серьезные переломы и ушибы. В свою очередь другие, которые не успели спрыгнуть с подьемника пострадали еще сильнее.

Добавим, что Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Кроме того, большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате поломки горного подъемника во французских Альпах на высоте застряли около 200 лыжников.