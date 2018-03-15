Во Флориде разбился американский истребитель, экипаж успел катапультироваться

Самолет военно-морского флота Соединенных Штатов Америки упал в районе островов Ки-Уэст. Экипаж из двух человек успел катапультироваться.

Вместе с тем судьба их на данный момент неизвестна. Как сообщает CNN, ссылаясь на словам главнокомандующего ВМС США Майка Кафка, сейчас продолжают поисково-спасательные операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148. Воздушное судно вылетело из аэропорта " Домодедово" из Москвы в Орск. Самолет упал около деревни Степановское в Подмосковье. В момент аварии на находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.