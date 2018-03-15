10:15 15.03.2018 | Происшествия | Новости
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Во Флориде разбился американский истребитель, экипаж успел катапультироваться

В ночь на четверг, 15 марта, возле берегов американского штата Флорида потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18 Hornet.

Во Флориде разбился американский истребитель, экипаж успел катапультироваться

Самолет военно-морского флота Соединенных Штатов Америки упал в районе островов Ки-Уэст. Экипаж из двух человек успел катапультироваться.

Вместе с тем судьба их на данный момент неизвестна. Как сообщает CNN, ссылаясь на словам главнокомандующего ВМС США Майка Кафка, сейчас продолжают поисково-спасательные операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148. Воздушное судно вылетело из аэропорта " Домодедово" из Москвы в Орск. Самолет упал около деревни Степановское в Подмосковье. В момент аварии на находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.


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