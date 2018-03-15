11:49 15.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В военной части Воздушных сил погиб контрактник – ФОТО

В одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины сегодня, 15 марта, ушел из жизни контрактник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра воздушного командования.

В военной части Воздушных сил погиб контрактник – ФОТО

В воздушном командировании "Центр", во время исполнения служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий военной службы по контракту.

В данное время, по приказу командира воздушного командования "Центр" в воинской части проводится служебное расследование.

Также, на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во время учебных стрельб в Львовской области погиб сотрудник Государственной пограничной службы. По данному факту пограничное ведомство проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие структуры.


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