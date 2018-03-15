22:59 15.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Техасе на химзаводе прогремел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

В американском штате Техас в четверг, 15 марта, на химическом предприятии по производству мыла и кислоты прогремел взрыв.

В Техасе на химзаводе прогремел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

В результате инцидента есть пострадавшие среди рабочих. Как сообщает WFAA, ссылаясь на данные пожарных, взрыв произошел на химическом заводе в городе Крессон.

При этом по информации полиции один человек пропал, еще один сильно ранен. На место происшествия приехали как минимум четыре машины скорой помощи.

Власть рекомендует обратиться к врачам тем, кто вошел в контакт с дымом от взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида в четверг, 15 марта, обрушился пешеходный мост. Есть много погибших и большом количество пострадавших. На данный момент их количество устанавливается.


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