В Техасе на химзаводе прогремел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

В результате инцидента есть пострадавшие среди рабочих. Как сообщает WFAA, ссылаясь на данные пожарных, взрыв произошел на химическом заводе в городе Крессон.

При этом по информации полиции один человек пропал, еще один сильно ранен. На место происшествия приехали как минимум четыре машины скорой помощи.

Власть рекомендует обратиться к врачам тем, кто вошел в контакт с дымом от взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида в четверг, 15 марта, обрушился пешеходный мост. Есть много погибших и большом количество пострадавших. На данный момент их количество устанавливается.