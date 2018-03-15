21:32 15.03.2018 | Происшествия | Новости
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В США рухнул пешеходный мост, есть погибшие и пострадавшие

В американском штате Флорида в четверг, 15 марта, обрушился пешеходный мост.

В США рухнул пешеходный мост, есть погибшие и пострадавшие

Есть много погибших и большом количество пострадавших. На данный момент их количество устанавливается.

Как сообщает Reuters, рухнул строившийся мост рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. При этом мост был открыт только несколько дней назад. Согласно информации издания, под рухнувшим мостом было много автомобилей. Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в штате Алабама туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье, в результате происшествия один человек погиб, еще один находится в критическом и пять в тяжелом состоянии. Ученики были на экскурсии в парке аттракционов Disneyland. Отмечено, что в салоне автобуса находились 45 человек.


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