В Кропивницком из-за долгов без тепла остались 75 домов

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как утверждают сотрудники ГСЧС, голубое топливо было отключено еще, 14 марта. В настоящее время в должниках числятся шесть котельных, которые должны обеспечивать теплоснабжением 132 многоэтажных дома, пять детских садов, две школы (около 15 тыс. абонентов).

"Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла", - заявили в ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", последние дни Украинцу уже начало пригревать солнце, но синоптики предупреждают – не спешите обнадеживаться: уже в конце этой недели морозы вернуться.

Синоптик таукже сообщила,что с юго-запада в нашу сторону направляется новый циклон, неся с собой обильные осадки со штормовым ветром. Вместе с тем она уточнила, что этот прогноз еще подлежит уточнению, но все же следует соблюдать осторожность.