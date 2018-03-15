17:58 15.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове трамвай раздавил авто - ФОТО

В Харькове на Московском проспекте водитель трамвая не учел дорожные условия, после чего протаранил автомобиль Nissan.

В Харькове трамвай раздавил авто - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области. 

Как отметили сотрудники полиции, водитель иномарки перед поворотом налево не учел дорожную обстановку, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с трамваем 5-го маршрута, который двигался в попутном направлении.

На этот раз в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время на водителя Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Алабама во вторник, 13 марта, туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье. В результате пришествия погиб один человек. Еще шесть человек были госпитализированы. 


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