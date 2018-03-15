Стало известно, что продают в магазинах на оккупированном Донбассе - ФОТО

Как отмечается, тут торгуют российским некачественным мясом и алкоголем очень сомнительного качества, а также другими продуктами.

По словам жительницы региона Татьяны Васильевой, в магазине на пенсию можно позволить купить хлеб, крупу, пару яиц, молоко и дешевую колбасу.

"Мясо, рыбу не покупаю, они дорогие для меня. Филе курицы стоит в переводе с рублей - 100 гривен за килограмм. Рыбу давно не покупала, а консервы боюсь. Они местного производства, можно ими отравиться", - заявила она.

Также известно, что совсем недавно в Шахтерске противники сдают в аренду бывшее помещение Приватбанка под продуктовый магазин. В частности, за время проведения антитеррористической операции торговый канал приобрел репутацию самого дешевого в городе. Тут местные жители покупают молочную продукцию, крупы, свежий хлеб и дешевые полуфабрикаты.

При этом в Макеевке на месте отжатого супермаркета "Брусничка" открыли "первый республиканский". На прилавках встречается перемерезлые и несвежее мясо курицы, дешевое пиво и российские сладости. Кроме того, жители жалуются на множество товаров из РФ ужасного качества и дороговизны цен за импорт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общественная организация "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" зафиксировала факты реализации в Донецке украинской продукции. Среди закупленных товаров оказались: ТМ "Оболонь", ТМ "Перепелка" и ТМ "Coca-Cola".