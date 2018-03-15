Под Одессой вновь сожгли авто депутата горсовета – ФОТО

Известно, что автомобиль принадлежал главе областной организации партии Самопомощь и лидеру фракции этой политсилы Ивану Смиренскому.

Как утверждает сам Смиренский, инцидент произошел в половине четвертого ночи.

Он заметил, что неизвестные перелезли через забор и во дворе пробрались к авто, вылили на машину ведро бензина и подожгли. Сам депутат утверждает, что такие действия могут быть связаны с его политической деятельностью.

Лидер организации добавил, что его Jaguar стоил примерно 500 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", неизвестные подожгли автомобиль Skoda. Сообщении о поджоге поступило около девяти часов вечера. Однако уже через несколько минут, поступило повторное сообщение, что авто взрывается.