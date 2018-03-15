14:41 15.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой вновь сожгли авто депутата горсовета – ФОТО

В Одесской области в городе Черноморск в ночь на четверг, 15 марта, неизвестные сожгли автомобиль местного депутата Jaguar. Об этом сообщает издание Думская.

Под Одессой вновь сожгли авто депутата горсовета – ФОТО

Известно, что автомобиль принадлежал главе областной организации партии Самопомощь и лидеру фракции этой политсилы Ивану Смиренскому.

Как утверждает сам Смиренский, инцидент произошел в половине четвертого ночи.

Он заметил, что неизвестные перелезли через забор и во дворе пробрались к авто, вылили на машину ведро бензина и подожгли. Сам депутат утверждает, что такие действия могут быть связаны с его политической деятельностью.

Лидер организации добавил, что его Jaguar стоил примерно 500 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", неизвестные подожгли автомобиль Skoda. Сообщении о поджоге поступило около девяти часов вечера. Однако уже через несколько минут, поступило повторное сообщение, что авто взрывается.


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