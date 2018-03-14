Во Львове поезд перерезал мужчину пополам - ФОТО

Тело было разрезанного пополам поездом. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовской городской рады Игорь Зинкевич, инцидент произошел на улице Грузинская в Железнодорожном районе города.

Вместе с тем полицейские предполагают, что погибший мужчина совершил самоубийство. В его личных вещах найдены паспорт и предсмертная записка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове в ночь на среду, 14 марта, на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв. Тут неизвестные бросили гранату. К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, неизвестный предмет обследуют специалисты, надгробия также не повреждены.