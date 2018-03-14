В Одессе пьяный мужчина стрелял по прохожим из окна - ФОТО

По словам правоохранителей, огонь был открыт из одного окна многоэтажки. В тот момент к ним обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже неизвестный стреляет по прохожим и автомобилям.

"В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что внутри кто-то находится. "Стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные", - говорится в сообщении полиции.

Задержанным оказался 33-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрельбу он устроил из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья.

В настоящее время оружие в стрелка изъято. Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия правонарушителя доставили в Малиновский отдел полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из магазинов Киева мужчина открыл огонь по прохожим. В результате происшествия пострадала женщина, которую с ранением бедра госпитализировали в больницу.