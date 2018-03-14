13:50 14.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе пьяный мужчина стрелял по прохожим из окна - ФОТО

На днях в Одессе неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал перестрелку по прохожим и автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

В Одессе пьяный мужчина стрелял по прохожим из окна - ФОТО

По словам правоохранителей, огонь был открыт из одного окна многоэтажки. В тот момент к ним обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже неизвестный стреляет по прохожим и автомобилям.

"В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что внутри кто-то находится. "Стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные", - говорится в сообщении полиции.

Задержанным оказался 33-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрельбу он устроил из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья.

В настоящее время оружие в стрелка изъято. Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия правонарушителя доставили в Малиновский отдел полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из магазинов Киева мужчина открыл огонь по прохожим. В результате происшествия пострадала женщина, которую с ранением бедра госпитализировали в больницу.


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