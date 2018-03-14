В Одессе мужчина устроил живой тир по людям - ФОТО, ВИДЕО

Очевидцы происшествия заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину. К счастью, из прохожих никто не пострадал.

Инцидент произошел на втором этаже дома на улице Гайдара. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что у 33-летнего стрелка было собственное, зарегистрированное гладкоствольное ружье. Своего поступка мужчина пояснить не смог.

В данное время, правонарушитель находится в отделении полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на улицах итальянского города Мачерата неизвестный мужчина начал палить из пистолета по мирным гражданам. По предварительной информации, стрелок сам сдался правоохранителям.