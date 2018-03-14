09:21 14.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе мужчина устроил живой тир по людям - ФОТО, ВИДЕО

Одессит в нетрезвом состоянии, устроил стрельбу из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В Одессе мужчина устроил живой тир по людям - ФОТО, ВИДЕО

Очевидцы происшествия заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину. К счастью, из прохожих никто не пострадал.

Инцидент произошел на втором этаже дома на улице Гайдара. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что у 33-летнего стрелка было собственное, зарегистрированное гладкоствольное ружье. Своего поступка мужчина пояснить не смог.

В данное время, правонарушитель находится в отделении полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на улицах итальянского города Мачерата неизвестный мужчина начал палить из пистолета по мирным гражданам. По предварительной информации, стрелок сам сдался правоохранителям.


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