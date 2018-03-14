На Донетчине нашли тело мужчины в военной форме

Отмечается, что погибшего обнаружили между Ивано-Дарьевкой и Спорным. Никаких документов, удостоверяющих личность, не было обнаружено.

Тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ Национальной полиции в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

Сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины осуществляют мероприятия по идентификации тела.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" произошел пожар. Тут полностью сгорела палатка, в которой ночевали военные. В результате инцидента один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени.