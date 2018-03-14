На Буковине столкнулись легковушка и грузовик, погибло четыре женщины - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, авария случилась в 10 километрах от Черновцов на трассе в селе Новый Киселев. Там столкнулись грузовой автообиль MAN и легковая машина KIA.

По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась осуществить разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду, – говорится в сообщении.

На момент аварии в KIA находились пять женщин в возрасте от 58 до 70 лет. Трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая умерла по дороге в больницу.

С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевом отечественный автомобиль протаранил микроавтобус.