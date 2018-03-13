В Турции автобус столкнулся с фурой, десятки погибших – ФОТО

Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

Отмечается, что авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума. Пассажирский автобус, в котором было 33 человека, следовал из Стамбула в город Токат, по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся.

На место трагедии моментально приехала Скорая помощь и пожарные. Раненые были доставлены в близлежащий госпиталь.

Местные власти уже начали расследование причин ДТП.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львовской области колесо грузовика отлетело женщине в голову. Инцидент произошел в селе Ременов на автодороге Львов-Радехов-Луцк. По предварительной информации, грузовик марки Мерседес двигался по трассе с прицепом, от которого отлетело колесо.