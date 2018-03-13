10:46 13.03.2018 | Происшествия | Новости
100188435:nastya

В Турции автобус столкнулся с фурой, десятки погибших – ФОТО

На севере Турции случилось страшное дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

В Турции автобус столкнулся с фурой, десятки погибших – ФОТО

Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

Отмечается, что авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума. Пассажирский автобус, в котором было 33 человека, следовал из Стамбула в город Токат, по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся.

На место трагедии моментально приехала Скорая помощь и пожарные. Раненые были доставлены в близлежащий госпиталь.

Местные власти уже начали расследование причин ДТП.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львовской области колесо грузовика отлетело женщине в голову.  Инцидент произошел в селе Ременов на автодороге Львов-Радехов-Луцк. По предварительной информации, грузовик марки Мерседес двигался по трассе с прицепом, от которого отлетело колесо.


Поделиться
Читайте также:
 
Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины МВД Британии допускает проведение кибератаки против России В Азербайджане микроавтобус столкнулся с грузовиком, 15 человек пострадали Умер украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив