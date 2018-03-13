В США в ущелье упал школьный автобус, один человек погиб

В результате пришествия погиб один человек. Еще шесть человек были госпитализированы. При этом один из пассажиров находится в критическом, а пятеро - в тяжелом состоянии.

Как сообщает WKRG со ссылкой на местную полицию, туристический автобус упал в овраг. Группа возвращалась из школьной поездки обратно в Хьюстон, штат Техас.

Ученики были на экскурсии в парке аттракционов Disneyland. При этом на момент аварии в салоне автобуса находились 45 человек. Причины происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эфиопии водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, после чего машина съехала с обрыва.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 38 человек. Автомобильная трагедия произошла в регионе Амхара. Также известно, что в транспортном средстве находилось, по меньшей мере, 48 человек.