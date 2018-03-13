В секторе Газа взорвали кортеж премьера Палестины - ФОТО

Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что взрывное устройство сработало после того, как Хамдаллах и его люди проехали через контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун в северной части Газы.

Также уточняется, что кортеж продолжил движение. При этом есть данные, что легкие ранения получили пять человек.

Вообщем, сейчас в Палестинской национальной автономии обвинили в произошедшем инциденте движение ХАМАС. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по меньшей мере семь человек погибли из-за сильнейшего взрыва смертника в шиитском районе столицы Афганистана Кабула. Также во время инцидента пострадали еще более, чем 10 людей.