14:30 13.03.2018 | Происшествия | Новости
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В секторе Газа взорвали кортеж премьера Палестины - ФОТО

В секторе Газы сработало взрывное устройство неподалеку от кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдалла и главы палестинской разведки Маджида Фараджа. 

В секторе Газа взорвали кортеж премьера Палестины - ФОТО

Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что взрывное устройство сработало после того, как Хамдаллах и его люди проехали через контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун в северной части Газы.

Также уточняется, что кортеж продолжил движение. При этом есть данные, что легкие ранения получили пять человек.

Вообщем, сейчас в Палестинской национальной автономии обвинили в произошедшем инциденте движение ХАМАС. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по меньшей мере семь человек погибли из-за сильнейшего взрыва смертника в шиитском районе столицы Афганистана Кабула. Также во время инцидента пострадали еще более, чем 10 людей.


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