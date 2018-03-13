13:37 13.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской обл. около 4 тыс. домов остались без света

На подконтрольной силам АТО территории Луганской области без электроэнергии находятся 3869 потребителей. Таким образом, полностью обесточены три населенных пункта.

В Луганской обл. около 4 тыс. домов остались без света

Об этом передает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

Сообщается, что проблемы с подачей электроэнергии возникли в результате осложнения погодных условий. 

Так, в 8:35 без света оказались 697 абонентов в городе Лисичанск. В 9:15 были обесточены 1284 абонента в городе Северодонецк. В 9:30 без света оказались еще 1626 потребителей в Северодонецке и в населенных пунктах Метелкиное и Вороново. Также в 8:39 свет вимкнулось в 242 абонентов в городе Сватово, в населенных пунктах Миловатка и Дачном.

Сейчас работы по восстановлению электроснабжения ведутся по всей территории Луганской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", последние дни Украинцу уже начало пригревать солнце, но синоптики предупреждают – не спешите обнадеживаться: уже в конце этой недели морозы вернуться.


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