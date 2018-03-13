15:17 13.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Эфиопии в ДТП с автобусом погибли почти 40 человек

В Эфиопии водетиль пассажирского автобуса не справился с управлением, после чего сьехал с обрыва. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 38 человек.

В Эфиопии в ДТП с автобусом погибли почти 40 человек

Об этом сообщает государственное радио Fana.

Как отмечается, автомобильная трагедия произошла в регионе Амхара. Также известно, что в транспортном средстве находилось, по меньшей мере, 48 человек. В результате 10 получили ранения и отправлены в больницы, все остольные погибли. Среди погибших - 28 мужчин и 10 женщин.

Большинство пассажиров были студентами высших учебных заведений.

О других причинах ДТП пока не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Азербайджане произошло столкновение школьного автобуса марки Вито с легковушкой. Инцидент произошел сегодня утром в Евлахском районе страны. 


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