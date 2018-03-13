В Эфиопии в ДТП с автобусом погибли почти 40 человек

Об этом сообщает государственное радио Fana.

Как отмечается, автомобильная трагедия произошла в регионе Амхара. Также известно, что в транспортном средстве находилось, по меньшей мере, 48 человек. В результате 10 получили ранения и отправлены в больницы, все остольные погибли. Среди погибших - 28 мужчин и 10 женщин.

Большинство пассажиров были студентами высших учебных заведений.

О других причинах ДТП пока не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Азербайджане произошло столкновение школьного автобуса марки Вито с легковушкой. Инцидент произошел сегодня утром в Евлахском районе страны.