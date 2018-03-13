10:32 13.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Азербайджане микроавтобус столкнулся с грузовиком, 15 человек пострадали

Во вторник утром, 13 марта, в Азербайджане произошло столкновение микроавтобуса с грузовиками.

В Азербайджане микроавтобус столкнулся с грузовиком, 15 человек пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 15 человек. Как сообщает News.Az, авария произошла на дороге "Ширван-Сальян".

Грузовик "КамАЗ", принадлежащий компании Shirvan Oil, по неизвестным пока причинам врезался в автобус с пассажирами.

Скорая помощь увезла всех пострадавших с телесные повреждения различной степени тяжести в больницу.

Причины происшествия сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 11 марта, на 295 километре трассы Киев-Луганск-Изварино, по неизвестным пока причинам, легковушка столкнулась с грузовиков. В результате аварии погибли четыре человека. При этом среди погибших - маленький ребенок.


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