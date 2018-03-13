12:35 13.03.2018 | Происшествия | Новости
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Украинцев нет среди пострадавших в аварии в Турции - МИД

Граждан Украины среди пассажиров автобуса, который попал в аварию в Турции во вторник, 13 марта.

Украинцев нет среди пострадавших в аварии в Турции - МИД

Об этом сообщает в Twitter Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, консул сообщает, что украинцев не было среди пассажиров автобуса.

Напомним, на севере Турции случилось страшное дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума.

Пассажирский автобус, в котором было 33 человека, следовал из Стамбула в город Токат, по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся.


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