11:35 13.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, погиб один военный

В ночь на вторник, 13 марта, в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" произошел пожар.

На полигоне

Тут полностью сгорела палатка, в которой ночевали военные. В результате инцидента один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени.

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, возгорание началось, как следствие нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время. Около четырех часов утра были эвакуированы все военные и после этого пожарные смогли ликвидировать возгорание.

Сейчас по факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

В свою очередь, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что возгорание палатки произошло из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих.

Он также отметил, что по факту уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове произошло возгорание в одной из квартир высотки. Инцидент произошел по улице Тракторостроительная, 87 около часа ночи на третьем этаже дома. На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей и три единицы пожарной техники.


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