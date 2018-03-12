16:58 12.03.2018 | Происшествия | Новости
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В России восемь человек пострадало в ДТП

В России на Камчатке по неустановленным причинам перевернулся грузовой автомобиль КамАЗ, перевозивший военных. В результате аварии пострадало восемь человек. 

В России восемь человек пострадало в ДТП

Об этом сообщает местное издание КамИнформ со ссылкой на источник.

Как отмечается, получивших травмы военнослужащих поместили в госпиталь в Петропавловске-Камчатском.

Во время перемещения по дороге на Радыгинский полигон грузовик с военными завалился набок. Угрозы для жизни пассажиров нет, пострадавшие получили только ссадины и ушибы средней тяжести, - так утверждает агентство экстренной службы.

Тем временем в соц. сетях распространяется мнение о том, что на самом деле в автомобиле могло находиться 20 и больше человек, и что среди пострадавших могут быть пассажиры с тяжелыми травмами. Военнослужащие не дают комментариев по ситуации, официально факты пока не подтверждены.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", на 295 километре трассы Киев-Луганск-Изварино, по неизвестным пока причинам, легковушка столкнулась с грузовиком.


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