В парламенте Британии найдено подозрительное вещество, двое госпитализированных

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в настоящее время британская полиция проводит первоочередные следственные действия в связи с обнаружением подозрительного вещества в здании парламента. В связи с инцидентом территория вокруг здания оцеплена, эвакуация не проводилась.

"Мы уже знаем о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом. Полиция Лондона ведет расследование", — говорится в заявлении полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Тайваня в воскресенье, 4 февраля, во время рейда обнаружила 1289 килограммов кетамина. Крупнейшая в истории острова партия наркотиков была изъята на одной из рыбацких лодок в порту города Гаосюн.