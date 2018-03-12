18:34 12.03.2018 | Происшествия | Новости
100188394:labazovych

В парламенте Британии найдено подозрительное вещество, двое госпитализированных

В здании парламента в Вестминстере сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительные вещества, после которых пострадали два человека.

В парламенте Британии найдено подозрительное вещество, двое госпитализированных

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в настоящее время британская полиция проводит первоочередные следственные действия в связи с обнаружением подозрительного вещества в здании парламента. В связи с инцидентом территория вокруг здания оцеплена, эвакуация не проводилась.

"Мы уже знаем о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом. Полиция Лондона ведет расследование", — говорится в заявлении полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Тайваня в воскресенье, 4 февраля, во время рейда обнаружила 1289 килограммов кетамина. Крупнейшая в истории острова партия наркотиков была изъята на одной из рыбацких лодок в порту города Гаосюн.


Поделиться
Читайте также:
 
В середине весны в Киеве пройдет выставка тюльпанов - ФОТО Одесские полицейские обновили свой транспортный запас В Киеве закончился карантин, учебный процесс восстановлен В России восемь человек пострадало в ДТП
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив