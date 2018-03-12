В Нью-Йорке в воду упал вертолет, два человека погибли - ВИДЕО

В результате крушение погибли два человека. Три человека госпитализированы, их состояние оценивается как критическое

Как сообщает издание Sky News, ссылаясь на данные Федеральной авиационной администрации Соединенных Штатов, вертолет Eurocopter AS350 упал около северной части острова Рузвельта примерно в семь часов вечера по местному времени. При этом в воде вертолет перевернулся.

На момент крушение в вертолете находились шесть человек. Вместе с тем пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас тоже находится в больнице.

В полиции сообщили, что вертолет выполнял частный рейс, организованный для проведения фотосъемки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в горах Ирана разбился турецкий самолет. По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. Место падение воздушного транспорта покамест не установлено.