В Непале потерпел крушения самолет, пострадали 17 человек - ФОТО

Отмечается, что авария произошла в международном аэропорту Tribhuvan International Airport.

После трагедии секретарь министерства туризма Непала Суреш Ачарья заявил, что были спасены 17 травмированных пассажиров. Их направили в разные больницы.

В данное время продолжается спасательная операция.

В свою очередь, пресс-секретарь TIА Прем Нат Тхакур сообщил, что самолет загорелся после того, как он во время посадки съехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольную площадку вблизи аэропорта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в горах Ирана разбился турецкий самолет. По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. Место падение воздушного транспорта покамест не установлено.