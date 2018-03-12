12:21 12.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Непале потерпел крушения самолет, пострадали 17 человек - ФОТО

В столице Непала Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, пострадали 17 человек. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

В Непале потерпел крушения самолет, пострадали 17 человек - ФОТО

Отмечается, что авария произошла в международном аэропорту Tribhuvan International Airport.

После трагедии секретарь министерства туризма Непала Суреш Ачарья заявил, что были спасены 17 травмированных пассажиров. Их направили в разные больницы.

В данное время продолжается спасательная операция.

В свою очередь, пресс-секретарь TIА Прем Нат Тхакур сообщил, что самолет загорелся после того, как он во время посадки съехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольную площадку вблизи аэропорта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в горах Ирана разбился турецкий самолет. По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. Место падение воздушного транспорта покамест не установлено.


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