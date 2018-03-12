Спасатели Ирана нашли тела всех погибших в крушении самолета

На месте крушения также обнаружен черный ящик. Как сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на общество красного полумесяца Ирана, это был турецкий частный самолет.

Он летел из города Шарджа в Стамбул через иранское воздушное пространство и упал в горной местности на западе Ирана. Самолет потерпел крушение в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. По данным агентства, самолет мог упасть из-за отказавшего двигателя.

На борту самолета находилось три члена экипажа и восемь пассажиров. По данным министерства транспорта Турции самолет принадлежал турецкому бизнесмену Хюсейну Башарану, а на борту самолета находилась его дочь с подругами.

Издание также сообщает, что 28-летняя Мина Башаран, скорее всего летала на свой девичник в Дубае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в горах Ирана разбился турецкий самолет. По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. Место падение воздушного транспорта сразу установить не удалось.