12:16 12.03.2018 | Происшествия | Новости
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Спасатели Ирана нашли тела всех погибших в крушении самолета

В понедельник утром, 12 марта, спасатели нашли тела всех 11 человек, которые летели на частном самолете, разбившегося накануне над территорией Ирана.

Спасатели Ирана нашли тела всех погибших в крушении самолета

На месте крушения также обнаружен черный ящик. Как сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на общество красного полумесяца Ирана, это был турецкий частный самолет.

Он летел из города Шарджа в Стамбул через иранское воздушное пространство и упал в горной местности на западе Ирана. Самолет потерпел крушение в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. По данным агентства, самолет мог упасть из-за отказавшего двигателя.

На борту самолета находилось три члена экипажа и восемь пассажиров. По данным министерства транспорта Турции самолет принадлежал турецкому бизнесмену Хюсейну Башарану, а на борту самолета находилась его дочь с подругами.

Издание также сообщает, что 28-летняя Мина Башаран, скорее всего летала на свой девичник в Дубае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в горах Ирана разбился турецкий самолет. По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. Место падение воздушного транспорта сразу установить не удалось.


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