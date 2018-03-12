На Закарпатье группу молодчиков обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Сообщается, что к правоохранителям обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали. Полицейские в течении нескольких часов смогли задержать всех подозреваемых. Во время задержания несколько мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возраст задержанных от 20 до 29 лет, причем четверо из них уже отбывали наказание в пенитенциарных службах. Мужчины сознались в содеянном. Теперь им грозит статья 208 ч. 3 ст. 152 УК - изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего.

На данный момент все пятеро ожидают избрания меры пресечения, городской суд займется рассмотрением дела сегодня, 12 марта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе пограничного КПП “Горск” Черниговский пограничный отряд провел задержания разыскиваемого насильника-рецидивиста.