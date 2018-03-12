Количество жертв падение вертолета в Нью-Йорке возросло до пяти человек - ФОТО

Как сообщает на The New York Times, вертолет, который пролетал популярным в городе маршрутом для авиа-экскурсий примерно в семь вечера по местному времени начал резко снижаться и, по описаниям очевидцев, осуществлять аварийную посадку на воду.

Сразу после падения пилот смог выбраться на борт вертолета и начал активно звать на помощь всех окружающих.

Практически сразу целый ряд спасательных катеров и судов прибыли на место и начали спасательную операцию, пытаясь найти пассажиров, которые были заблокированы в салоне летательного аппарата.

При этом том комиссар Департамента пожарной охраны Нью-Йорка Даниэль Нигро сообщил на пресс-конференции, что два человека были объявлены погибшими сразу. Смерть еще трех пассажиров была констатирована после доставки пострадавших в ближайшие больницы города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке в воскресенье вечером, 11 марта, в реку Ист-ривер упал вертолет с несколькими пассажирами на борту. В результате крушение погибли два человека. Три человека госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.