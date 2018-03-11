05:00 11.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине произошло смертельное ДТП

Во Львовской области колесо грузовика отлетело женщине в голову. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

На Львовщине произошло смертельное ДТП

Инцидент произошел в селе Ременов на автодороге Львов-Радехов-Луцк. По предварительной информации, грузовик марки Мерседес двигался по трассе с прицепом, от которого отлетело колесо.

Шина угодила прямиком женщине в голову, она стояла на автобусной остановке в ожидании транспорта. Очевидцы аварии оказали потерпевшей первую медицинскую помощь.

На место происшествия прибыла бригада медиков, однако 41-летнюю жительницу поселка спасти не удалось, у нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Дорогу в направлении Луцка временно перекрыли, сейчас движение транспорта полностью восстановлено.

Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия двух иномарок погибло два человек, один пассажир выжил.


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