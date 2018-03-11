В зоне АТО захвачен в плен боевик с российским гражданством

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По словам украинских солдатов, боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Однако благодаря профессиональным и грамотным действиям нашим защитников противник был взят в плен.

Указано, что при задержанном обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией.

В настоящее время боевика передали в компетентные органы.

Напмоним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно противник вел огонь в сторону наших позиций с 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в зоне АТО. Кроме этого, на рассвете минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам поселка Троицкое.