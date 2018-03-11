В Ровно задержали фейковых правоохранителей

Сообщается, что пятеро мужчин пытались "надуть" 51-летнюю жительницу поселка Остров. Мужчины представились "специальной" службой по противодействию и борьбе с преступностью.

Женщина сразу вызвала полицию, ведь она никогда не имела проблем с законом. По прибытии на место происшествия патрульные обнаружили автомобиль "Mercedes-Benz Vito", в котором находились трое подельников - мужчины 43 и 41 лет и 17-летний парень.

Двое других аферистов, увидев правоохранителей, принялись бежать в сторону лесополосы. Одного преступника удалось задержать в селе Пляшева, когда тот ждал маршрутку в Ровно.

В ходе допроса и осмотра личных вещей злоумышленников были обнаружены электрические инструменты, ломы, лопаты и наручники. Также было обнаружено несколько поддельных удостоверений правоохранительных служб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины провела операцию по задержанию преступной группы, которая занималась вымогательством.