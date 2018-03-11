14:09 11.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтаве мужчина подорвался на неизвестном предмете

Вчера вечером на одной из улиц Киевского района города Полтава произошел взрыв. Об этом передает пресс-служба ГУ ЧП в Полтавской области.

В Полтаве мужчина подорвался на неизвестном предмете

По предварительной информации, 31-летний полтавчанин ненароком набрел на взрывоопасный предмет около собственного двора. Вероятно, это могло быть самодельное взрывное устройство. Соседи, услышав громкий хлопок, вызвали правоохранителей.

Каким образом взрывчатка оказалась у его дома неизвестно. Медики квалифицировали смерть человека от множественных ожогов, который тот получил во время детонации снаряда.

Детали по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом произошел похожий случай, от взрыва гранаты пострадали три человека. 


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