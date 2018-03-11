21:11 11.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе иномарка раздавила пешеходов - ФОТО

Сегодня ночью лихач на японской иномарке насмерть сбил двух пешеходов. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

В Одессе иномарка раздавила пешеходов - ФОТО

Инцидент произошел  по улице Балковская возле здания Автовокзала. По предварительной информации, водитель на огромной скорости влетел в двоих человек, которые пытались пересечь "зебру".  

Но на этом транспорт не остановиля и влетел в бетонную опору. Супружеская пара, которая попала под колеса Тойоты, погибла от болевого шока и численных переломов. Водитель Тойоты получил небольшие телесные повреждения и выжил.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Львовской области водитель легкового авто столкнулся с пассажирский автобусом.


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