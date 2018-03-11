В Одессе иномарка раздавила пешеходов - ФОТО

Инцидент произошел по улице Балковская возле здания Автовокзала. По предварительной информации, водитель на огромной скорости влетел в двоих человек, которые пытались пересечь "зебру".

Но на этом транспорт не остановиля и влетел в бетонную опору. Супружеская пара, которая попала под колеса Тойоты, погибла от болевого шока и численных переломов. Водитель Тойоты получил небольшие телесные повреждения и выжил.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Львовской области водитель легкового авто столкнулся с пассажирский автобусом.