В Днепропетровской области грузовик протаранил ВАЗ

Инцидент произошел недалеко от Павлоградского района на трассе Киев-Луганск-Изварино 295 км., вблизи населенного пункта Богуслав.

По предварительной информации, грузовой автомобиль компании "Мясной мясокомбинат" влетел в легковое авто марки ВАЗ 2112. От удара грузовой траспорт загорелся, пожар прибыло ликвидировать 6 спасателей и 2 единицы пожарной техники.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, еще троих успели спасти медики, они госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области колесо грузовика отлетело женщине в голову, она погибла на месте.