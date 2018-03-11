13:52 11.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области грузовик протаранил ВАЗ

Сегодня, 11 марта на одной из трасс Днепропетровской области мясовозка столкнулась с легковым автомобилем. Об этом передает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области грузовик протаранил ВАЗ

Инцидент произошел недалеко от Павлоградского района на трассе Киев-Луганск-Изварино 295 км., вблизи населенного пункта Богуслав.

По предварительной информации, грузовой автомобиль компании "Мясной мясокомбинат" влетел в легковое авто марки ВАЗ 2112. От удара грузовой траспорт загорелся, пожар прибыло ликвидировать 6 спасателей и 2 единицы пожарной техники.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, еще троих успели спасти медики, они госпитализированы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области колесо грузовика отлетело женщине в голову, она погибла на месте.


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