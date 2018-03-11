В Черновцах на горожанина напали неизвестные с молотками

По предварительной информации, группа молодчиков выскочила из автомобиля в масках и стала избивать Николая, который вышел в магазин за продуктами. В результате нападения у мужчины множество ушибов и переломов, у него обнаружили черепно-мозговые травмы.

Правоохранители считают, что нападение точно связано с профессиональной деятельностью Николая. Он известен тем, что занимается расследованием коррупционных схем по продаже леса и контрабанды сигарет с Румынией. В частности, у Николая были доказательстве причастности к схеме действующего заместителя губернатора области.

"Объявляем бессрочный протест со всеми вытекающими до тех пор пока виновные не понесут наказание", - пишет журналист.

Как сообщалось в "УРА-Информ", киевская прокуратура начала расследование об избиение "свободовца" Левченка.