03:00 11.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновцах на горожанина напали неизвестные с молотками

В центре Черновцов хулиганы молотками забили координатора ГО “Стоп коррупции” Николая Петиченко. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала.

В Черновцах на горожанина напали неизвестные с молотками

По предварительной информации, группа молодчиков выскочила из автомобиля в масках и стала избивать Николая, который вышел в магазин за продуктами. В результате нападения у мужчины множество ушибов и переломов, у него обнаружили черепно-мозговые травмы.

Правоохранители считают, что нападение точно связано с профессиональной деятельностью Николая. Он известен тем, что занимается расследованием коррупционных схем по продаже леса и контрабанды сигарет с Румынией. В частности, у Николая были доказательстве причастности к схеме действующего заместителя губернатора области.

"Объявляем бессрочный протест со всеми вытекающими до тех пор пока виновные не понесут наказание", - пишет журналист.

Как сообщалось в "УРА-Информ", киевская прокуратура начала расследование об избиение "свободовца" Левченка.


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