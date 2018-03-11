В Азербайджане в ДТП попал школьный автобус

Инцидент произошел сегодня утром в Евлахском районе страны. По предварительной информации, виновников аварии является шофер авто ГАЗ-53, который резко выскочил на встречную полосу и протаранил школьный автобус.

В результате аварии пострадало 19 человек, 14 пострадавших были помещены в центральную клиническую больницу Евлаха. Двое школьников находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимационную палату. Еще шесть человек, включая водителя, получили травмы средней тяжести. Восемь учеников были отпущены после первой медицинской помощи.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в индийском городе Музаффарпур водитель автобуса не справился с управлением и влетел в школьное помещение.