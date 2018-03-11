09:00 11.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане талибы напали на базу военных

В Афганистане боевики "Талибана" совершили налет на КПП в провинции Фарах. Об этом передает Радио Свобода.

В Афганистане талибы напали на базу военных

Согласно информации источника, боевики направили на ворота базы несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой. Затем началась основная атака.

В результате нападения погибло семь военных и восемь полицейских, трое спецназовцев пропали без вести, возможно они попали в плен. Начальник базы вынужден был запросить поддержки с воздуха. По террористам был нанесен ракетный удар. Общее количество погибших боевиков достигает 30 человек.

Представитель талибов Забигулла Муджахид подтвердил причастность террористической организации "Талибан" к совершению атаки с целью захвата большого арсенала оружия и боеприпасов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на севере Афганистана боевики радикального исламистского движения " Талибан" совершили нападение на четыре контрольные посты полиции и армии. 


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