18:23 11.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Неизвестные в Киеве разгромили храм московского патриархата - ФОТО

Сегодня ночью вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве. Об этом передает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ МП.

Неизвестные в Киеве разгромили храм московского патриархата - ФОТО

Сообщается, что целью злоумышленников было именно разрушение самого храма. Установлено, что хулиганы разбили окно, залили внутрь горючую смесь и скрылись с места преступления.

Большая часть помещений храма выгорела до тла, однако церковная утварь осталась нетронутой. Часть икон и фресок храма были повреждены, частично выгорел алтарь и часовня.

Настоятель храма также не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители для проведения следственной экспертизы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно богохульники подожгли церковь Святого князя Владимира Красное Солнышко во Львове. 

 

 


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