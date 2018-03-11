Неизвестные в Киеве разгромили храм московского патриархата - ФОТО

Сообщается, что целью злоумышленников было именно разрушение самого храма. Установлено, что хулиганы разбили окно, залили внутрь горючую смесь и скрылись с места преступления.

Большая часть помещений храма выгорела до тла, однако церковная утварь осталась нетронутой. Часть икон и фресок храма были повреждены, частично выгорел алтарь и часовня.

Настоятель храма также не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители для проведения следственной экспертизы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно богохульники подожгли церковь Святого князя Владимира Красное Солнышко во Львове.