17:12 11.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине задержали криминального авторитета

В Харьковской области пограничные службы провели операцию по задержанию жестокого криминального авторитета Самбата Тбилисского. Об этом передает Государственная пограничная служба Украины.

На Харьковщине задержали криминального авторитета

Сообщается, что пограничники заметили передвижение мужчины грузинской национальности вдоль украино-российской границы вблизи КПП "Казачья Лопань". Предоставить документы, идентифицирующие свою личность он не смог.

Он пытался проникнуть на территорию России в обход украинской границы.

Позже выяснилось, что пойманный иностранец является весьма известной фигурой в криминальных кругах. Им оказался Сумабт Тбилисский, которого разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства.

На имя задержаного составили все необходимые протоколы, ему грозит 15 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе пограничного КПП “Горск” Черниговский пограничный отряд провел задержания разыскиваемого насильника-рецидивиста.


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