На Харьковщине задержали криминального авторитета

Сообщается, что пограничники заметили передвижение мужчины грузинской национальности вдоль украино-российской границы вблизи КПП "Казачья Лопань". Предоставить документы, идентифицирующие свою личность он не смог.

Он пытался проникнуть на территорию России в обход украинской границы.

Позже выяснилось, что пойманный иностранец является весьма известной фигурой в криминальных кругах. Им оказался Сумабт Тбилисский, которого разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства.

На имя задержаного составили все необходимые протоколы, ему грозит 15 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе пограничного КПП “Горск” Черниговский пограничный отряд провел задержания разыскиваемого насильника-рецидивиста.