Латвии поймали "агента Кремля"

Сообщается, что подозреваемый проводил шпионаж и наблюдение за военными объектами в Алуксненском крае Латвии. Он также занимался за сборов информации о сотрудниках и инфраструктуре Национальных служб безопасности.

Ему грозит 10 и более лет лишения свободы по статье "О незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству" и "О незаконном хранении оружия и боеприпасов". Мужчина также мог быть причастен к сбору информации о месте расположения в стране контингента НАТО.

Сечас латвийские службы безопасности устанавливают каналы связи шпиона. Уже известно, что он лично получал указания и деньги из Москвы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Литве правоохранители провели операцию по задержанию агентурной сети Российской Федерации.