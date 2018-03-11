20:36 11.03.2018 | Происшествия | Новости
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Латвии поймали "агента Кремля"

Прокуратура Видземского судебного округа готовит обвинение гражданину Латвии, которого, вероятно, завербовали сорудники ФСБ. Об этом передает DELFI.

Латвии поймали

Сообщается, что подозреваемый проводил шпионаж и наблюдение за военными объектами в Алуксненском крае Латвии. Он также занимался за сборов информации о сотрудниках и инфраструктуре Национальных служб безопасности.

 Ему грозит 10 и более лет лишения свободы по статье "О незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству" и "О незаконном хранении оружия и боеприпасов". Мужчина также мог быть причастен к сбору информации о месте расположения в стране контингента НАТО.

Сечас латвийские службы безопасности устанавливают каналы связи шпиона. Уже известно, что он лично получал указания и деньги из Москвы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Литве правоохранители провели операцию по задержанию агентурной сети Российской Федерации.


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