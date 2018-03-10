02:00 10.03.2018 | Происшествия | Новости
100188229:roman

Возле администрации американского президента произошла потасовка с полицейскими

В Вашингтоне правоохранители задержали мужчину, который с оружием набросился на полисмена. Об этом передает Fox News.

Возле администрации американского президента произошла потасовка с полицейскими

По предварительной информации, человек пытался оказать полицейскому сопротивление при аресте, а затем и вовсе стал угрожать физической расправой. Последний заявил, что у него при себе имеется огнестрельное оружие, на которое он имеет разрешение, и он готов будет применить его в любой момент.

Полисмен вызвал подкрепление и дебошира "скрутили". На место происшествия прибыло три патрульных автомобиля полиции.

Позже выяснилось, что мужчина пытался сам нанести себе вред с помощью холодного оружия, однако группа копов сумела предотвратить действия преступника. Инцидент не помешал работе Белого Дома. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Вены нейтрализовала мужчину, который устроил стрельбу на улицах города. Преступника задержали, при нем находился боевой пистолет и холодное оружие, все было изъято правоохранителями.


Поделиться
Читайте также:
 
Крымчане почтили память Тараса Шевченка - ФОТО Пингвины научились делать "селфи" - ВИДЕО В одной из харьковских многоэтажек произошел пожар Аноним сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив